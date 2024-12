La municipalité de Tel Aviv-Yafo et la société municipale Atarim, en collaboration avec Eco Wave Power et EDF Renewables Israel, lanceront le jeudi 5 décembre, à l’entrepôt 2 du port de Jaffa, la première centrale pilote d’Israël pour la production d’électricité à partir des vagues de la mer.

Ce projet révolutionnaire allie innovation, durabilité et défis du changement climatique.

La municipalité de Tel Aviv-Yafo, par l’intermédiaire de son Autorité environnementale et de développement durable, est membre du C40, un réseau international de villes engagées dans la réduction des effets de la crise climatique et des émissions de gaz à effet de serre. Elle rend compte chaque année au CDP, obtenant cette année une note améliorée de A-.

Le soutien aux technologies innovantes pour réduire les émissions est un élément clé des initiatives de la ville, y compris le lancement de cette installation pionnière.

Ce lancement marque une étape importante vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion de l’énergie durable, renforçant le statut de Tel Aviv en tant que leader mondial de l’innovation. L’événement débutera par une inauguration officielle par des investisseurs, des partenaires stratégiques et de hauts responsables du secteur de l’énergie, suivie d’une allocution du maire de Tel Aviv-Yafo, Ron Huldaï, et du dévoilement officiel de la station.

À propos de la centrale électrique :

Développée par la société israélienne Eco Wave Power, la centrale a été construite en collaboration avec EDF Renewables Israël, avec le soutien du scientifique en chef du ministère de l’Énergie et de la municipalité de Tel Aviv-Yafo. La centrale électrique est reconnue comme une « technologie pionnière » par le ministère de l’Énergie.

Pour la première fois, l’électricité produite à partir des vagues de la mer alimentera le réseau national israélien, une étape historique dans les progrès du pays en matière d’énergie renouvelable. Située dans le centre d’innovation Atarim Blue Economy dans le port de Jaffa, cette installation pionnière fonctionne aux côtés d’autres technologies marines avancées.

Le projet est dirigé par Inna Braverman, fondatrice et PDG d’Eco Wave Power, diplômée du programme « Women for Climate ».