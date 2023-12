Sans surprise, le marché de l’immobilier en Israël est fortement impacté par la guerre.

D’après les chiffres publiés par l’institut national des statistiques, au mois d’octobre 2023, premier mois de la guerre, seuls 930 appartements neufs ont été vendus dans tout le pays, soit une baisse drastique de 60% par rapport au mois de septembre 2023 et de 53% par rapport au mois d’octobre de l’année dernière.

Il n’existe que deux précédents d’un mois aussi mauvais sur le marché de l’immobilier: octobre 2006 avec 894 appartements neufs vendus et avril 2020 (Corona) avec 614 appartements neufs vendus.

Il y a actuellement 62000 appartements non vendus dans le pays.

Si l’on se penche sur l’impact de la guerre sur les marchés immobiliers locaux, c’est évidemment Sdérot qui est le plus touchée. En octobre 2023, aucun appartement n’y a été vendu soit une baisse de 100% des ventes dans cette ville, durement touchée par les attaques du 7 octobre et évacuée depuis.

Une autre ville du sud est fortement touchée: Beer Yaakov avec une baisse de 90% des ventes immobilières. Vient ensuite Ashkelon avec -88% et Tibériade au nord avec -81%.

A Ashdod, on enregistre une baisse de 75% des ventes. Plus au centre, des villes comme Bat Yam et Kfar Saba souffrent aussi de cette tendance avec une baisse de 72% des ventes d’appartements. A Tel Aviv, on enregistre une baisse de 68% des transactions immobilières.

Des villes qui ne sont pas soumises aux roquettes du Hamas ou du Hezbollah affichent également une diminution importante des ventes immobilières comme Netanya avec -50%.

Cette baisse généralisée des ventes d’appartements semble, néanmoins, s’atténuer depuis le mois de novembre. Les agents immobiliers témoignent d’une reprise progressive et encore lente de leur activité.