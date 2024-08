L’alya en provenance du monde entier ne faiblit pas, malgré la guerre. Au contraire. Ces dernières 24 heures, ce ne sont pas moins de 200 olim d’Amérique du nord qui ont atterri en Israël. En une semaine, 566 olim d’Amérique du nord sont attendus en Israël.

Ils sont arrivés par des vols organisés par l’organisme Nefesh B’Nefesh en coopération avec l’Agence Juive, le ministère de l’Alya et de l’Intégration et le KKL.

Ces olim viennent de New York, de l’Arizona, du Texas, de l’Illinois, du Maryland, de Pennsylvannie, du New Jersey, du Missouri, du Nevada et d’Ontario au Canada. Ils vont s’installer, entre autres, à Jérusalem, Tel Aviv, Modiin, Raanana ou Beth Shemesh.

Ofir Sofer, le ministre de l’Alya et de l’Intégration, s’est félicité: ”Nous nous trouvons au coeur d’un mois béni lors duquel nous constatons une augmentation impressionnante de l’alya en provenance du monde entier, particulièrement en ce moment, en cette période compliquée de guerre au sud et au nord. Je félicite les nouveaux olim qui sont arrivés aujourd’hui et cette semaine d’Amérique du Nord, avec la volonté affirmée de prendre part à l’histoire sioniste. A chaque fois que je viens accueillir des nouveaux visages d’olim, je suis ému. Tout le peuple d’Israël s’émeut avec nous et tout le monde ressent le renforcement sioniste et le soutien que nous recevons des Juifs de Diaspora. Nous continuerons à agir de toutes nos forces pour encourager l’alya et améliorer l’intégration, avec de nombreux programmes qui aideront les olim et entraineront des milliers à faire ce pas fondamental”.