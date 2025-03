« El Al a maintenu une politique tarifaire stricte tout au long de la guerre, en fixant des prix plafonds et en maintenant des tarifs uniformes vers plusieurs destinations. Ces mesures se sont avérées efficaces, et on constate qu’en 2024, la hausse moyenne du prix par passager est restée modérée, à seulement 14 % par rapport à 2023 », a déclaré la PDG, Dina Ben Tal Ganancia.

Depuis le 7 octobre 2023, le trafic aérien en Israël a été fortement perturbé et la plupart des compagnies aériennes étrangères ont cessé leurs vols vers Israël pendant de long mois, laissant à El Al une position de quasi-monopole.