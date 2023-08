Dans le rapport publié par l’OCDE en 2023 sur l’année 2022, il apparait qu’Israël était le pays de l’OCDE où le coût de la vie était le plus cher.

Cette donnée peu flatteuse pour Israël est le résultat de plusieurs années pendant lesquelles les prix ont augmenté de manière importante. Ainsi même si l’inflation a été beaucoup plus basse en Israël que dans les autres pays de l’OCDE, le coût de la vie y demeure l’un des plus importants.

Parmi les raisons à ce constat, le fait que les salaires n’ont pas augmenté en proportion, la hausse de la valeur du shekel au cours des dernières décennies, la crise du marché immobilier et le problème de la compétitivité limitée dans certains secteurs de l’économie israélienne, comme l’alimentation et l’agriculture.

D’après le rapport de l’OCDE, les prix en Israël sont 38% au-dessus de la moyenne des prix dans les pays de l’OCDE. Ainsi Israël est, par exemple, 13% plus cher que les Etats-Unis et 21% plus cher que le Canada.

Les produits laitiers en Israël sont 70% plus chers que la moyenne des pays de l’OCDE, le pain et les céréales de 54% plus chers, la viande 43%, les services de santé 31%.

En bas de tableau, les pays de l’OCDE où le coût de la vie est le moins cher en 2022 sont la Turquie, l’Inde et la Colombie.

Selon des données plus récentes, Israël descend dans le classement et se trouve, pour le début de 2023, à la quatrième place derrière l’Irlande, l’Islande et la Suisse.

Le gouvernement actuel a annoncé faire de la lutte contre la cherté de la vie l’un de ses dossiers prioritaires. Une commission spécialement dédiée à cette question a été créée et s’est déjà réunie plusieurs fois. Il y a quelques semaines, la Knesset a adopté la loi dite ”ce qui est bon pour l’Europe est bon pour Israël”, portée par le ministre de l’Economie, Nir Barkat. Elle permettra de réduire les lourdeurs bureaucratiques à l’importation. Cette mesure fait partie d’une politique plus globale qui vise à augmenter la concurrence afin de casser les monopoles qui règnent sur le marché israélien.