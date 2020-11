L’utilisation de termes empruntés au nazisme par des membres ou organisations de l’opposition devient une véritable pathologie. Cette fois-ci, c’est le ministre de la Santé Yuli Edelstein qui en est la cible. Il a a annoncé qu’il ferait tout pour qu’Israël obtienne un nombre suffisant de vaccins contre Corona afin de permettre à toute la population d’y avoir accès. Certains y ont vu l’annonce d’une obligation de chaque citoyen de se faire vacciner, et on a vu une affiche ignoble apparaître sur les réseaux sociaux : « Edelstein ! Le dernier qui a obligé des gens à se faire vacciner fut le Dr. Josef Mengele ».

Choqué par un tel parallèle, le ministre s’est vu obligé de réagir sur son compte Twitter: « On me surnomme maintenant Dr. Mengele, ce maudit assassin nazi, parce que mon ministère se préoccupe d’obtenir des vaccins pour toute la population. Recevoir un vaccin est un droit, pas une obligation. Mais moi, en tant que ministre de la Santé, je me dois de faire en sorte qu’il y ait des vaccins pour tous les citoyens du pays. Vous le voulez, vous serez vaccinés, vous ne le voulez pas, vous ne serez pas vaccinés ».

Certains milieux politiques sont loin d’être vaccinés contre la méchanceté gratuite et la stupidité.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90