Le Président israélien est en visite officielle en République Tchèque, sur invitation de son homologue Milos Zeman.

Les premiers pas du Président israélien sur le territoire tchèque ont été consacrés à un hommage au judaïsme de Prague. Dans la capitale tchèque vivait une des communautés les plus grandes et les plus dynamiques d’Europe de l’est. Herzog s’est rendu dans le quartier juif et dans la synagogue Alt Neu Shul, l’une des plus anciennes d’Europe. Il y a récité le kaddish pour sa mère, décédée au début de l’année, se souvenant avec émotion la fois où il était venu avec ses parents dans cette synagogue, il y a 30 ans.

Puis le Président a été se recueillir sur la tombe du Maharal de Prague. Il y a déposé un petit papier sur lequel il a écrit, à la main, un passage des Tehilim: »D ieu donne la force à son peuple, D ieu bénit son peuple par la paix ».

Herzog a également rencontré les représentants de la communauté juive de Prague.

Photo: Haïm Zach GPO