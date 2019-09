L’armée a transmis à la famille de Dvir Sorek hy”d les dernières images du jeune homme avant qu’il ne soit assassiné il y a un mois près du kibboutz de Migdal Oz dans le Goush Etzion. La séquence filmée montre Dvir hy”d qui descend du bus en provenance de Jérusalem et commence à marcher en direction du kibboutz où se trouve la yeshiva Ma’hanaïm dans laquelle il étudiait. Il porte dans sa main les livres qu’il avait achetés pour les offrir en cadeau à ses enseignants.

Selon la police, les terroristes en voiture le suivaient depuis qu’il était descendu du bus et ont attendu qu’il soit en dehors du rayon des caméras et dans une zone sombre pour commettre leur crime odieux et dissimuler le corps du malheureux jeune homme.

Lien vidéo:

Photo Gershon Elinson / Flash 90