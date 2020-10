Un malade du Corona sous respiration et coma artificiels durant deux semaines s’est réveillé et a pu respirer par ses propres moyens. A la fois émus et joyeux, les médecins et infirmières se sont mis à danser près de son lit…

« Rak BeIsraël »…

Vidéo :

חולה קורונה שהיה מורדם ומונשם במשך שבועיים התעורר והחל לנשום בכוחות עצמו. הצוות הרפואי של לניאדו, כולל מנהל המחלקה פצחו בריקוד… pic.twitter.com/CEypIMybeR — ציון גניש Z.G (@Or9uTUMESQcdtK9) October 8, 2020

Photo Gili Yaari / Flash 90