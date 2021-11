Une importante assistance est venue lundi soir au Centre de l’héritage Men’haem Begin à Jérusalem, face aux murailles de la Vieille ville, pour la « hazkara » de Jacques Kupfer z.l., leader juif et sioniste qui a marqué de son empreinte et son charisme la communauté juive de France, les francophones en Israël mais aussi tous ceux qui furent en contact avec lui.

La soirée avait commencé par les offices de Min’ha et Arvit par Benjamin Kupfer, suivie par un allumage des bougies de ‘Hanoucca puis le dévoilement de deux plaques murales au nom du défunt, dont l’une, gravée dans la pierre de Jérusalem à l’entrée extérieure du centre. Après une copieuse collation, l’assistance s’est rendue dans l’auditorium pour la soirée à proprement dite. S’en sont suivies des interventions émouvantes l’une plus que l’autre de ses enfants, Nili, héritière politique de son père et cheville ouvrière de la soirée, de Johanna, de Benjamin et de son épouse Ketty, chacun exprimant à sa manière à la fois la peine, la nostalgie mais aussi l’admiration pour l’homme et la fierté d’avoir partagé ces années sous son aile avisée, aimante et protectrice. Les députés Micky Zohar (Likoud), Betzlalel Smotritch et Orit Struck (Hatziyonout Hadatit) ainsi que l’ancienne députée Shouli Moualem-Refaeli ont tenu à honorer cette soirée de leur présence, les deux premiers montant à la tribune et témoignant de l’impression inoubliable qu’avait fait sur eux Jacques Kupfer z.l. dans la courte période où ils l’ont connu.

La soirée fut émaillée de séquences vidéo avec des déclarations-culte de Jacques z.l. ainsi qu’un film retraçant ce que fut sa vie bien remplie de militant puis de leader, depuis la direction du Beitar en France jusqu’à sa dernière initiative, la création d’Israel is Forever, en passant par les Bné Zeev, d’innombrables hautes fonctions comme celle de président du ‘Herout de France et président du Likoud Mondial, de hautes fonctions au sein de l’Organisation sioniste mondiale ainsi que ses combats acharnés pour la libération des Juifs d’URSS, pour Hevron et Jérusalem. Et sans parler d’une vie professionnelle de haut niveau, notamment à la tête de la firme horlogère « Citizen » -France.

Sa dernière fonction aura été sa nomination à la tête du Département pour les activités sionistes en diaspora, au sein de l’OSM, dans lequel il avait tenu à créer une section francophone, considérant avec justesse que le public francophone en Israël est majoritairement de fibre nationale et peut apporter une pierre importante à l’Etat d’Israël. Les extraits montrant les harangues ou les analyses politiques de ce grand tribun montrent qu’il fut aussi un visionnaire qui, ignorant les critiques sur son style tranchant et ses idées qui paraissaient extrémistes aux « bien-pensants », savait que l’Histoire lui donnerait un jour raison.

Jacques Kupfer z.l. est parti trop tôt, terrassé par une courte mais implacable maladie, laissant sa famille orpheline mais aussi ses nombreux disciples et admirateurs qui voient une boussole disparaître. « Tu n’es pas tenu de terminer le travail, mais tu n’es pas libre de t’en dispenser » disent les Maximes de nos Pères. Jacques Kupfer z.l. l’infatigable a abattu un gigantesque travail dans sa vie, comme serviteur dévoué du peuple juif, de l’Etat d’Israël et de ses deux villes-symboles que sont Hevron et Jérusalem.

Une soirée très intense, forte en émotions mais aussi source de fierté et d’énergies positives, pour poursuivre la mission de ce preux combattant qui a dévoué sa vie à son peuple et à sa Terre.

Yehe Zikhro Baroukh !