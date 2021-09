Le président de l’Etat Itshak Herzog a accueilli jeudi les camarades de la compagnie de gardes-frontières dont faisait partie le sergent-chef Bar-El Shemoueli hy »d, tué par un terroriste le mois dernier à la bordure de la bande de Gaza. Etait également invité le chanteur Adir Gatz. Ce dernier avait reçu une vidéo du supérieur de Bar-El hy »d dans laquelle on le voyait interpréter l’une de ses chansons, « Bediyouk Kemo Shehi ». Le chanteur avait alors publié cette vidéo sur les réseaux sociaux, et rajouté qu’il espérait la chanter un jour avec Bar-El hy »d. Cela ne se produira pas, hélas.

Adir Gatz et les camarades de Bar-El hy »d ont interprété cette chanson, ainsi que d’autres, devant le président de l’Etat et son épouse Michal. Cette dernière, très émue, à dit : « Comme toute la population, j’ai vue cette vidéo de Bar-El hy »d interprétant la chanson d’Adir Gatz. Je le remercie d’être venu ici et il nous a tous émus. Au nom de toutes les mères, et en tant que mère d’un combattant, je vous regarde et je sais à quel point votre groupe est comme une famille. Je sais aussi que le départ de Bar-El hy »d a laissé un immense vide dans cette famille. Je vous envoie des forces et vous souhaite que des jours de paix ».

Vidéos :

Photo Avi Kaner – Gregory Bado / GPO