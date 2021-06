A la veille de l’adoption du nouveau gouvermement et du départ de la famille Netanyahou de la résidence du Premier ministre, et alors que les manifestations de joie se multiplient parmi les adversaires de Binyamin Netanyahou, Yaïr, le fils du Premier ministre lui a adressé une émouvante lettre sur Twitter :

« Papa ! Je t’admire et t’aime tellement. Tu es l’un es plus grands leaders que le peuple juif ait connus. Merci pour ce que tu as fait en faveur de l’Etat d’Israël durant ces dernières décennies. Merci d’avoir mené le pays vers des succès phénoménaux (victoire sur le Corona, quatre accords de paix avec des pays arabes, transformation d’Israël en un des vingt pays les plus riches du monde et la décénnie la plus sûre sur le plan sécuritaire avec le moins de mort lors de guerres et d’attentats). Et tout cela, au milieu d’une chasse à l’homme, d’une incitation contre toi et notre famille par les médias et le Deep State israélien ».

Photo Flash 90