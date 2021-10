La Maison de l’armée de l’air à Herzliya a accueilli dimanche la cérémonie annuelle des « Grands en uniforme » (Gedolim BeMadim), programme initié par l’association « Yad LaYeled Hameyhou’had » et qui insère cette année 750 jeunes « aux besoins particuliers » dans une soixantaine de base militaires à travers le pays.

Dans son discours très émouvant, le chef d’état-major Aviv Kochavi a rappelé que Tsahal est aussi une armée qui encourage la solidarité, qui est « l’armée du peuple », et que l’insertion de ces jeunes aux besoins particuliers en est un exemple éclatant. S’adressant directement à ces jeunes, il leur a dit : « Vous êtes les bienvenus dans Tsahal, vous êtes nécessaires à Tsahal et vous êtes désirés à Tsahal ! Soyez de plus en plus nombreux à vouloir incorporer Tsahal et je vous promets que nous trouverons une fonction à chacun d’entre vous! »

Lors de cette cérémonie, une nouvelle chorale formée par ces jeunes a été inaugurée et a pu interpréter ses premiers chants.

Gaby Ofir, le directeur de l’association « Yad LaYeled Hameyhou’had », a raconté que sa fille Ronit, atteinte du syndrome de Williams, a été la première à vouloir s’insérer dans ce programme dans lequel elle excelle et se plaît énormément. « C’est mon histoire personnelle qui m’a convaincu de lancer ce projet qui constitue le summum de mon action », a-t-il dit.

Le président de l’association, qui n’est autre que l’ancien directeur du Mossad Yossi Cohen, a raconté son expérience personnelle, avec son fils Yoni, atteint de grosse déficience cérébrale, et qui a tout de même effectué une service militaire significatif, au point de finir avec le grade de capitaine dans la prestigieuse unité 8200 des Renseignements. Il a lancé un appel à qui le peut de soutenir cette association qui fournit un travail formidable en procurant à ces jeunes handicapés un sentiment de fierté et d’être utiles au pays.

Photo Yossi Zeliger / Flash 90