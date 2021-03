Shira Issakov, qui a miraculeusement survécu à une tentative d’assassinat par son mari Aviad Moshé (vingt coups de couteau), a été désignée pour allumer l’un des flambeaux lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout au Mont Herzl. Elle sera accompagnée de sa voisine Adi Gouzi, qui lui avait sauvé la vie après avoir entendu ses cris.

Le ministre de la Culture et des Sports ‘Hili Tropper et la ministre Miri Regev (également en charge des Cérémonies et du Protocole) ont accepté la décision du jury qui a expliqué son choix en disant que « ces deux femmes sont devenues le symbole de la bravoure et de la solidarité ainsi qu’une source d’inspiration pour la société israélienne ». L’histoire de Shira Issakov est également devenue le symbole de la violence faite aux femmes car cette femme a décidé de faire connaître son histoire au grand public afin d’éveiller les consciences sur ce phénomène et tenter de lutter contre.

Photo capture d’écran