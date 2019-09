Le 16 septembre 2018, Ari Fuld hy »d, habitant d’Efrat était assassiné dans le parking d’un supermarché de la région. A l’approche du premier anniversaire de la mort tragique de cet homme d’action et de vision, amoureux d’Israël et de Tsahal, le dernier projet qu’il avait mis en place va être lancé: une camionnette entièrement confectionnée, comme celles utilisées sur les marchés, et qui ira distribuer quotidiennement nourriture, boissons et friandises à 3.500 soldats dans les bases et les points de contrôle de la région.

Ari Fuld hy »d avait mis ce projet sur pied en souvenir de son ami Yehoshoua-Jason Friedberg hy »d, soldat sans famille venu du Canada, kidnappé et assassiné par des terroristes en 1993.

Ces deux hommes s’étaient liés d’amitié durant leur service militaire et le sort tragique aura voulu qu’ils soient tous deux assassinés par des terroristes à vingt-cinq ans d’intervalle.

Ce projet portera le nom d' »Ari Fuld’s Project » et les photos des deux amis figureront sur les côtés du véhicule.

Pour aider: www.arifuld.org

Vidéo:

Photo Famille