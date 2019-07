Les excuses présentées à la population arabe par Ehoud Barak concernant les émeutes d’octobre 2000 ne cessent de faire des vagues. Cette fois-ci c’est le frère de Vadim Norzhich qui a écrit une lettre incendiaire à celui qui fut Premier ministre au moment de l’horrible lynchage de Ramallah, le 12 octobre 2000, lors duquel des policiers de l’Autorité Palestinienne battirent à mort avec sauvagerie deux soldats israéliens -Vadim Norzhich hy »d et Yossef Avrahami hy »d -entrés par erreur dans la ville, avant de défenestrer leur corps pour les livrer à la profanation par une foule ivre de sang juif.

En apprenant qu’Ehoud Barak avait présenté des excuses à la population arabe, le frère de Vadim Norzhich n’a pas pu se taire:

« Monsieur Ehoud Brak, oui, oui, je ne me suis pas trompé, Brak et non pas Barak, car en russe, ‘brak’ signifie ‘défaut de fabrication’. Dix-neuf ans après les événements d’octobre 2000 vous vous êtes une nouvelle fois excusé auprès de la population arabe israélienne pour la mort de citoyens arabes lors des émeutes. Oui, des émeutes, très violentes, et pas des manifestations légitimes et respectables.

Je comprends que chaque mort est regrettable et que le sang c’est le sang. C’est pour cela que je comprends pas pourquoi vous établissez des différences entre le sang et le sang. Ce n’est pas la première fois que vous présentez vos excuses pour des choses qui touchent à la population arabe, mais vous n’avez jamais pensé à vous excuser auprès de moi, auprès de mes parents et auprès de la société israélienne et juive pour le meurtre de juifs.

Vous ne vous êtes jamais excusé du fait qu’aucun représentant officiel de votre gouvernement ne soit pas venu rendre un dernier hommage lors de l’enterrement de mon frère Vadim Norzhich hy »d assassiné lors du lynchage sauvage durant ce même mois d’octobre 2000.

Vous ne vous êtes jamais excusé de ne pas être venu une seule fois au domicile de mes parents afin de les soutenir, comme le fit Arik Sharon z.l., durant ces journées si difficiles pour nous.

Vous ne vous êtes jamais excusé du fait de ne jamais avoir tenu votre promesse de faire justice avec tous ceux qui ont été impliqués dans l’assassinat de mon frère hy »d et de Yossi Avrahami hy »d. (…)

Pourquoi êtes-vous revenu en politique? Que nous avez-vous apporté et que pouvez-vous nous apporter? Êtes-vous vraiment revenus pour nous et pour nous sauver comme dans le Roi Lion? (…) De grâce, Monsieur Brak, retournez dans l’ombre d’où vous êtes sorti! (…) Retournez à vos affaires louches, chez vos amis corrompus et laissez-nous tranquilles! »

Photo Wikipedia