Shaked Kogan, la veuve du sergent Dov Moshé Kogan, z’l, tombé au combat à Gaza, au mois de novembre 2023, s’est remariée aujourd’hui (mardi). Ils avaient trois enfants.

Elle a épousé Shimi Liberman, lui aussi père de plusieurs enfants, qui a perdu sa femme T’hiya, décédée d’un cancer il y a trois ans le jour de Sim’hat Torah.

Le marié a pris la parole sous la houpa: « Un mariage unit le marié et la mariée, rapproche les familles et possède une dimension à la fois physique et spirituelle. Lorsqu’un couple se marie, il reconstruit une partie des ruines de Jérusalem. Notre mariage est marqué par la reconstruction et la renaissance après la destruction de notre foyer familial. C’est à partir d’une épreuve que nous avons choisi la vie, une vie de travail et de croissance, un mariage d’unions. »

Il a ajouté: « Notre maison se construit et repose sur les fondations des êtres qui nous sont les plus chers – Dovi et T’hiya, que nous aimons tant et qui nous manquent. Nous ressentons votre présence au quotidien, vous nous accompagnez et nous poussez en avant. Notre mission est claire : poursuivre ce que vous avez commencé. »

« Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Dovi, merci de t’être sacrifié pour le peuple d’Israël afin que nous puissions vivre ici en sécurité. Et à toi, T’hiya, merci pour ta vie de dévouement en tant que mère de nos enfants, en tant qu’éducatrice, et pour ton combat pour la vie elle-même. »