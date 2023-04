Comme chaque année, le soir de Yom Haatsmaout avait lieu au Mont Herzl, la grande cérémonie des flambeaux: l’allumage de 12 flambeaux symbolisant les 12 tribus. Les 12 personnes qui allument ces flambeaux à la gloire d’Israël – »létiféret medinat Israël » – sont choisis par une commission et représentent chacun un symbole au sein de la société israélienne. Le thème de la cérémonie pour le 75e anniversaire de l’Etat était les pionniers.

Avigdor Kahalani

Ce héros de la guerre de Kippour a allumé ce soir le premier flambeau. Il a allumé cette flamme en l’honneur »des fondateurs de l’Etat, venus malgré les tempêtes sur la mer et le désert. En l’honneur de mes amis courageux, qui ont vu le lever du soleil sans savoir s’ils verraient son coucher, ceux qui ne sont pas revenus du combat. En l’honneur des familles endeuillées (Kahalani a lui-même perdu un frère pendant la guerre de Kippour, ndlr), dont les larmes sont devenus un membre de leur corps, et de notre devoir d’être dignes de leur sacrifice chaque jour. En ton honneur, pays chéri, croyant, juif, démocratique dans toutes tes couleurs, tes nuances qui s’assemblent dans une oeuvre magnifique. Je te jure de toujours te protéger! ».

Sivan Ya’ari

Sivan Ya’ari est la fondatrice et la PDG de l’association »Innovation Africa ». Cela fait maintenant 20 ans qu’elle travaille en Afrique pour apporter aux habitants de l’eau potable et l’innovation israélienne.

Elle a allumé la flamme en l’honneur »de l’innovation israélienne qui sauve des vies et apportent tant de bien dans le monde et grâce à laquelle des millions de personnes aujourd’hui en France voit la lumière et boivent de l’eau propre. En l’honneur du grand mérite de faire cela avec une grande fierté sous le drapeau d’Israël ».

Dr Hitam Hussein et Pr Avi Rivkind

Le Pr Avi Rivkind est un des précurseurs de la médecine traumatique en Israël. Il a mis au point des méthodes de réanimation et conseille aussi bien Tsahal que des associations médicales en Israël et dans le monde. Son travail a influencé le monde entier et a permis de sauver de très nombreuses vies.

Dr Hitam Hussein est la première femme druze à avoir terminé avec succès ses études de médecine à Hadassah Ein Kerem. Elle dirige un département à l’hôpital Rambam de Haïfa et pendant la crise du Corona était à la tête de l’action de l’hôpital dans ce domaine en menant des essais cliniques précurseurs. Elle sera bientôt la première femme druze à devenir directrice adjointe d’hôpital, à l’hôpital de Nahariya.

Ils ont allumé la flamme en l’honneur de leurs collègues du système de santé israélien et en l’honneur des femmes du secteur druze en particulier et de tout Israël »qui osent rêver et se laisser guider par leurs rêves. Il n’y a pas de sommet que vous ne pourrez atteindre, pas de plafond de verre que nous ne pourrez briser ».

Vered Ben Sadoun

Vered Ben Sadoun est née en Hollande d’un père juif et d’une mère non juive. Après s’être convertie avec sa mère, la famille monte en Israël. Vered rencontre son mari Erez à Kohav Hashahar dans le Binyamin. Il achète des pieds de vigne et des pommiers et commencent à réaliser leur rêve de travailler la terre d’Israël. Aujourd’hui, après plusieurs péripéties, comme des attaques terroristes contre leurs plantations ou eux-mêmes ou le boycott lié à leur localisation en Samarie, ils sont les propriétaires des vins Tura, plusieurs fois récompensés par des prix internationaux.

Vered a allumé la flamme en l’honneur »de tous les agriculteurs et les agricultrices à travers tout le pays qui se lèvent à l’aube, sèment avec des larmes et récoltent dans la joie. En l’honneur de mes soeurs et mes frères, habitants de Judée-Samarie, qui peuplent la terre avec amour, sacrifice et dévouement. En l’honneur de la branche viticole qui honore l’Etat d’Israël et en l’honneur du vin israélien qui n’a pas d’égal dans le monde, qui réjouit, rapproche les coeurs et nous unit ».

Sylvan Adams

Sylvan Adams, homme d’affaires et philanthrope, a fait son alya avec son épouse, des Etats-Unis et depuis il s’attache à renforcer l’image d’Israël dans le monde, à travers des événements sportifs musicaux et culturels.

Il a dédié sa flamme en l’honneur »des formidables habitants de cette terre qui en font le meilleur endroit au monde. Même si nous nous disputons, nous sommes unis. En l’honneur de ceux qui racontent la merveilleuse et incroyable histoire de l’Etat d’Israël dans le monde. Un Etat joyeux, tolérant, pluraliste avec des gens bons et chaleureux que j’aime tant. J’ai choisi de vivre ici, dans la patrie du peuple juif, qui nous appartient à tous, Israéliens et Juifs de Diaspora. Nous sommes un peuple ».

Nina Avidar

Nina Avidar a 90 ans. Elle a consacré sa vie aux enfants de la périphérie afin de les aider, malgré leurs difficultés socio-économiques, à construire leur vie et s’assurer un avenir en Israël. Jusqu’à aujourd’hui c’est elle qui dirige le fonds Isef, créé il y a 46 ans avec Edmond Safra.

Elle a allumé la flamme en l’honneur »des enfants de la périphérie, »diamants du désert » qui ont uniquement besoin de quelqu’un qui croit en eux et qui les accompagne. En l’honneur de l’Etat d’Israël qui s’est construit sur un miracle et qui doit continuer à être le miracle pour ces enfants. En l’honneur des anciens du fonds Isef. Au début, ils étaient mes enfants, puis ils sont devenus mes amis, puis mes partenaires et aujourd’hui ils sont mes maîtres.

Shalom Assayag

Humoriste, comédien, scénariste ne sont que quelques uns des titres de Shalom Assayag. Il a dédié le flambeau qu’il a allumé en l’honneur de ses parents »qui sont arrivés du Maroc dans les maabarot et qui ont fondé une famille et un foyer chaleureux et aimant. Nous n’avions rien, mais nous avions beaucoup! Beaucoup de valeurs, de chaleur et d’amour. Ils nous ont appris à aimer chaque homme. En l’honneur de Tirat Hacarmel qui sera toujours ma maison, de toutes les petites villes et les quartiers. On vous appelle la périphérie, ne les écoutez pas! Vous êtes le coeur du pays! Vous réussirez tout! En l’honneur du monde de la culture, notre rôle plus important aujourd’hui est de réunir les coeurs. En l’honneur de l’humour qui guérit tout. Ne vous énervez pas, ne haïssez pas, riez! Même de vous-mêmes, cela vous fera du bien.

Ofek Rishon

Enfant, Ofek Rishon a été victime de harcèlement scolaire, du CP à la 6e. Aujourd’hui elle milite contre ce phénomène à l’école et sur les réseaux sociaux. C’est avec des larmes dans la voix qu’Ofek a dédié son flambeau en l’honneur des »filles et des garçons qui sont ou qui étaient dans l’enfer qui se nomme boycott. Ces enfants transparents qui pensent être seuls au monde, qu’il n’y a pas de sol sous leurs pieds. Qui ne sont jamais invités, à qui on ne répond pas au téléphone. Ce n’est pas votre faute. Vous êtes extraordinaires et je vous envoie toute mon affection. En l’honneur des enfants courageux même face aux leaders de la classe et qui refusent de participer à ce boycott. Vous êtes des héros, vous sauvez des vies! En l’honneur des familles, qui nous rappellent dans les moments les plus difficiles que nous valons quelque chose, que nous sommes aimés. Sans ma famille, je ne serais pas là aujourd’hui. Mes chéris, soyez forts. Un jour vous arriverez loin, je vous le promets ».

Yehoudit Nagossa

Combattante et officier dans Tsahal et au sein du Shabak, Yehoudit elle est à la tête d’une association »Une chance de changer » et s’occupe de jeunes qui ont été dispensés de service militaire en raison de leur passé judiciaire. Elle et ses équipes les aident à finalement intégrer les rangs de Tsahal.

Elle a allumé le flambeau en l’honneur de »la foi, l’espoir et la chance que nous avons tous de réussir » mais aussi en l’honneur d’Avera Mangistu et des captifs israéliens.

Eliahou Tsalah et Reout Amihaï

Eliahou Tsalah a plus de 90 ans, Reout Amihaï en a 17. Eliahou a fait son alya seul du Kurdistant et s’est battu dans les guerres d’Israël. Il a fondé deux mochavim dans le Golan. Père de 13 enfants, il a 51 petits-enfants et 60 arrière-petits-enfants. Pendant de très nombreuses années il a travaillé la terre et a composé des piyoutim sur Eretz Israël. Reout fait partie de l’organisation »Hashomer Ha’hadash qui aide les agriculteurs de tout le pays à travailler leur terre et à la protéger. Ils ont porté leur flambeau en l’honneur des agriculteurs de toutes les générations, de la jeunesse militante pour la terre d’Israël.

D.

D., dont l’identité doit rester confidentielle est le chef de l’unité de Douvdevan. Père de 6 enfants, il a été gravement blessé pendant l’opération Tsouk Eitan. Une fois rétabli, il a tenu à revenir dans les rangs de l’armée.

Son flambeau était en l’honneur des »héros, les soldats de Tsahal et leurs officiers, réguliers et réservistes. En l’honneur des blessés physiques et psychologiques. En l’honneur de l’uniforme olive, qui ne fait pas de distinction suivant les opinions. Un uniforme d’union, d’amitié et de mission commune de protéger ce que nous avons construit ici ».

David Blatt

Très ému l’ancien entraineur de basket, olé des Etats-Unis qui a fait une brillante carrière sportive en Israël en tant que joueur et entraineur puis au sein de la NBA en tant qu’entraineur, a dédié son flambeau au sport mais aussi à sa »nouvelle famille », celle des malades de la sclérose en plaques, puisqu’il a été diagnostiqué il y a maintenant trois ans.