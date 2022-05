Un moment émouvant s’est déroulé cet après-midi à la mairie de Beth Shemesh. Le Président de l’Etat Itshak Herzog était en visite dans la ville, accompagné de son épouse Mihal et de la maire Aliza Bloch.

Le couple présidentiel a visité un site archéologique à Tel Beth Shemesh et ont pris connaissance des découvertes sur place.

Puis ils ont participé à la cérémonie de pose de la première pierre d’un batiment du lycée pour filles, l’oulpenat Amit Noga.

Ils ont également rendu visite aux élèves de l’école orthodoxe publique »Netsah Israël ».

Mihal et Itshak Herzog ont, entre autres, participé à un cours de la classe de 4e sur Shavouot et ont échangé avec les élèves sur le sujet. »Dans mon enfance, les gens de tout le pays amenaient les prémices des récoltes à mon grand-père le Grand Rabbin d’Israël. Puis quand mon père est devenu Président on apportait les prémices à la résidence présidentielle et cette année, avec l’aide de D ieu, Mihal et moi recevront les prémices avant Shavouot de la part d’agriculteurs d’Eretz Israël ». Le Président a partagé avec les enfants son plus beau souvenir de Shavouot, lorsqu’il était en CP et que quelques jours plus tôt Jérusalem avait été libérée, avec tout de suite après l’ouverture du Kotel aux Juifs pour la fête de Shavouot.

La visite présidentielle s’est finie par une réunion spéciale du conseil municipal lors de laquelle le Président a été surpris par quatre élèves du Talmud Torah »Torat Shalom » qui ont terminé (siyoum) le traité ‘Brahot’ qu’ils avaient étudié pour l’élévation de l’âme de la mère d’Itshak Herzog, Ora, z’l. A la fin de l’étude, le Président a récité le kaddich pour sa mère, décédée au mois de janvier dernier.

Photo: Kobi Guidon GPO