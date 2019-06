Emmanuel Suissa, « Manu » pour les intimes, a fait son alya il y a trois ans et a transposé son métier d’opticien en Israël dans le cadre du développement de l’enseigne Optical Center. Il « fête » le deuxième anniversaire de son premier magasin et a inauguré récemment un second magasin, cette fois-ci à Rishon Letzion. Il nous livre ses réflexions.

Le P’tit Hebdo: Quand êtes-vous monté en Israël ?

Emmanuel Suissa : Nous sommes montés en famille il y a trois ans, depuis Lyon.

Lph: Et vous êtes dans le métier depuis combien de temps ?

E.S.: J’exerce dans le métier de l’optique depuis vingt ans, j’ai obtenu mon diplôme d’opticien à l’Ecole d’optique de Lyon en 2003 et je dirige des magasins d optiques depuis plus de 13 ans!

Lph: Avez-vous tout de suite exercé votre métier en arrivant en Israël ?

E.S.: J’ai d’abord fait six mois d’oulpan et six mois plus tard j’ouvrais mon premier magasin Optical Center.

Lph: Où est-il situé ?

E.S.: À Beit-Shemesh. J’y dirige mon équipe sur place, et au bout d’un an et demi nous avons décidé de poursuivre notre développement, car l’enseigne a comme objectif d’ouvrir 70 magasins en Israël.

Lph: Et là, vous venez personnellement d’ouvrir votre deuxième magasin…

E.S.: Oui, au mois de février, j’ai ouvert mon deuxième magasin (10e du pays ndlr), cette fois-ci à Rishon Letzion. Il faut préciser, concernant la localisation, que nous voulions absolument atteindre le centre du pays. Nous sommes déjà présents dans les zones autours de Jérusalem, Netanya et Haïfa mais nous n’avions pas encore de magasin dans la zone de Tel-Aviv/centre du pays. Il ne faut pas oublier que Rishon Letzion est aujourd’hui la quatrième ville du pays. Nous sommes installés dans une zone commerciale très connue et désormais nous proposons aux habitants du « mercaz » la qualité et le service Optical Center qu’ils n’avaient pas jusqu’à présent.

Lph: Comment vous partagez-vous entre les deux magasins ?

E.S.: J’ai des équipes dans les deux magasins, une dizaine d’employés en tout, et je suis tantôt dans l’un tantôt dans l’autre, mais toujours présent !

Lph: Quel est selon vous le « petit plus » qui distinguerait Optical Center par rapport aux concurrents ?

E.S.: D’abord, nous sommes une enseigne internationale présente dans 7 pays avec près de 600 magasins. En Israël, nous aurons nos 70 magasins dans les années à venir. Ensuite, nous avons déjà fait nos preuves face au public israélien quant à la qualité et au professionnalisme de notre service. Nous sommes aussi dans un concept qui n’existe pas chez nos concurrents, examen de vue gratuit et sans rendez-vous, un choix énorme de montures et la réalisation de vos lunettes en moins d’une heure. Nous nous diversifions aussi en faisant de l’audition. Dans chacun de nos points de ventes nous disposons au cœur du magasin d’un centre d’audition équipé des dernières technologies où nous faisons passer gratuitement des examens auditifs, nous appareillons les personnes sur place en moins d’une heure aussi. Notre service est de loin le meilleur du pays, car nous vendons de l’optique et de l’audition « à la française » en Israël aux prix les plus bas du marché et nos clients israéliens le reconnaissent déjà. C’est là notre plus grande récompense.

Optical Center Rishon Letzion

Centre commercial ‘Honim Konim

Blvd Lishansky 9

Tel : 03-942.95.59

Du Dimanche au Jeudi : 10h-20h

Vendredi : 9h-14h

Optical Center Beit Shemesh

Sderot Yigal Alon 6, Centre commercial Shaar Haïr

Tel: 02-9928666

Du Dimanche au Jeudi: 10h-20h

Vendredi: 9h-14h

Propos recueillis par Shraga Blum