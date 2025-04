Emmanuel Macron a indiqué samedi qu’il participerait à un sommet tripartite sur la guerre à Gaza avec l’Egypte et la Jordanie, dans le cadre de son déplacement au Caire ce dimanche. Cette initiative survient alors que la France multiplie les appels au cessez-le-feu depuis la reprise des opérations israéliennes à Gaza il y a un peu plus de deux semaines.

« Face à l’urgence humanitaire à Gaza et dans le cadre de ma visite officielle en Égypte à l’invitation du Président al-Sissi, nous organiserons un sommet trilatéral », a déclaré le président français sur la plateforme X. L’Élysée a précisé que cette rencontre stratégique réunissant Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi et le souverain jordanien Abdallah II se tiendra lundi au Caire, juste après l’entretien bilatéral entre les dirigeants français et égyptien.

Le programme présidentiel inclut un déplacement à al-Arich, localité située à 50 kilomètres de Gaza, pour échanger avec différents acteurs humanitaires et sécuritaires, démontrant ainsi son « engagement constant » pour l’établissement d’un cessez-le-feu.

Cette ville portuaire, qui sert de plateforme logistique pour l’acheminement de l’aide via le point de passage de Rafah entre l’Égypte et Gaza, verra le président français rencontrer des représentants d’ONG françaises, des Nations unies, du Croissant-Rouge égyptien, ainsi que des réfugiés palestiniens bénéficiant de l’assistance humanitaire. Des échanges sont également prévus avec les gendarmes français de la mission EUBAM censée opérer à Rafah.