Le Président français, Emmanuel Macron, s’est entretenu aujourd’hui (dimanche) avec Mahmoud Abbas, le Président de l’Autorité palestinienne.

Il l’a assuré que la France oeuvrait avec les Etats arabes pour trouver une solution pour la reconstruction et la gestion de la Bande de Gaza. En effet, le Président français rejette lui aussi le plan proposé par Donald Trump.

Emmanuel Macron a salué la mise en oeuvre de la première phase de l’accord à Gaza, la libération des otages et la trêve dans les combats. Il a, par ailleurs, rappelé son attachement à la solution à deux Etats et affirmé oeuvrer en coopération avec l’Arabie Saoudite pour y parvenir.

»J’ai parlé aujourd’hui avec le Président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Je lui ai redit ma satisfaction de voir la première étape du cessez-le-feu être respectée. Chaque otage libéré est un soulagement immense. Chaque jour sans frappe, chaque action humanitaire, un espoir pour Gaza. Le cessez-le-feu doit se poursuivre dans la durée. Nous avons discuté du plan proposé par nos partenaires arabes et de ses modalités pour Gaza. Avec l’Arabie Saoudite, la France travaille avec tous ses partenaires régionaux et internationaux à un objectif clair : définir une feuille de route crédible vers la mise en œuvre de la solution à deux États, seule à même de garantir la paix et la sécurité de tous dans la région », a déclaré le Président français.