En marge des festivités de l’ouverture des Jeux Olympiques à Paris, le Président français a reçu son homologue israélien, Itshak Herzog à l’Elysée cet après-midi (vendredi).

Le Président israélien a remercié son hôte et a ajouté : “J’apprécie vos efforts dans la lutte contre l’antisémitisme et votre contribution pour garantir la participation de la formidable délégation israélienne aux Jeux Olympiques.”

Il a souligné : « L’État d’Israël est fier de participer aux Jeux olympiques et de hisser son drapeau sur cette importante scène mondiale. À chaque saut et à chaque pas, à chaque coup de pied, portance et coup, nous sommes aux côtés de nos fils et de nos filles en première ligne, nous sommes aux côtés des personnes déplacées de leurs foyers dans le nord et le sud du pays, et nous continuons à exiger la libération immédiate des otages retenus captifs par le Hamas”.