Le Président syrien auto-proclamé, Mohamed Al Julani, a été officiellement invité en France par Emmanuel Macron.

L’invitation a été faite lors d’un entretien téléphonique entre les deux hommes initié par le Président français hier (mercredi).

Emmanuel Macron est le premier chef d’Etat occidental à s’entretenir avec le dirigeant syrien, jihadiste et ancien membre d’Al Qaïda. En revanche, plusieurs chefs de la diplomatie d’Etats européens se sont déjà rendus en Syrie pour rencontrer le nouveau Président.

En Israël, on s’étonne de l’accueil réservé par l’Europe à Al Julani. »L’occident veut être aveugle », a déclaré sur Ynet un responsable israélien il y a quelques semaines, »Il s’agit des gens les plus dangereux au monde. C’est incroyable de voir le monde tomber à nouveau dans le piège. Le monde arabe autour de nous le comprend et met en garde l’Occident mais il n’écoute pas. La chute d’Assad et de l’axe iranien en Syrie sont, bien sûr, une bonne chose mais de nouvelles menaces sont nées ».