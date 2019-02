Le discours du président Emmanuel Macron au dîner traditionnel du Crif était particulièrement attendu au vu de la recrudescence des actes et déclarations antisémites dans l’hexagone. On savait le président français tout comme le gouvernement réticents à pénaliser l’antisionisme, mais la communauté juive de France attendait des mesures et gestes forts contre toutes les formes et expressions actuelles de la judéophobie. Emmanuel Macron lui-même avait promis la plus grande fermeté face à ce fléau.

Dans l’après-midi, le président français s’était entretenu au téléphone avec le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Il lui avait annoncé qu’il entérinerait la définition large de l’antisémitisme, incluant l’antisionisme, telle que l’UE l’a adoptée.

Emmanuel Macron a reconnu que l’antisémitisme actuel est particulièrement inquiétant: “…Notre pays – comme d’ailleurs l’ensemble de l’Europe et la quasi-totalité des démocraties occidentales – est confronté à une résurgence de l’antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Et à nouveau, depuis plusieurs années, l’antisémitisme tue en France.”

Sur l’antisionisme, le président français a tenté de ménager la chêvre et le chou. Il a annoncé une nouvelle définition de l’antisémitisme incluant l’antisionisme, comme celle adoptée en décembre dernier par l’Union européenne sous l’impulsion de l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah (IHRA) qui inclut la négation du droit des Juifs à un Etat comme une forme d’antisémitisme. Mais tout en rappelant que “l’antisionisme est l’une des formes modernes de l’antisémitisme”, Emmanuel Macron a immédiatement rajouté: “Il ne s’agit pas de modifier le Code pénal, encore moins d’empêcher ceux qui le veulent de critiquer la politique israélienne mais de préciser et raffermir les pratiques des nos forces de l’ordre, de nos magistrats, de nos enseignants. De leur permettre de mieux lutter contre ceux qui cachent, derrière le rejet d’Israël, la négation même de l’existence même d’Israël, la haine du Juif la plus primaire.”

Cette sempiternelle précision concernant la “légitimité de la critique de la politique d’Israël” n’est justement pas exempte de réflexes antisémites inconscients ou du moins de deux poids et deux mesures dès qu’il s’agit de l’Etat d’Israël et particulièrement des gouvernements qui ne vont pas dans le sens souhaité par les Européens.

Parmi les autres mesures présentées par le président français, une prochaine proposition de loi contre la propagation de la haine sur Internet qui sera déposéepar la députée LRM Laetitia Avia ou la dissolution demandée de trois associations d’extrême droite coupables de propager la haine antisémite. On se serait attendu à des mesures sembables pour certaines associations islamiques. Sur le plan éducatif, le président français a annoncé le lancement d’un audit des établissements scolaires touchés par la déscolarisation des enfants juifs.

Photo Flash 90