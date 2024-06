Le Président français, Emmanuel Macron, a reçu hier (lundi) à l’Elysée le Roi de Jordanie Abdallah II. Les deux hommes se sont entretenus sur la situation dans la Bande de Gaza, mais aussi en Judée-Samarie et au Liban.

Ils ont appelé à un cessez-le feu immédiat et durable à Gaza ainsi qu’à la libération de tous les otages. Ils ont réaffirmé leur soutien au plan décrit par le Président américain Biden et souligné ”l’urgence de le mettre en œuvre sans plus tarder”.

Concernant la Judée-Samarie, le Président Macron et le Roi Abdallah II ont fait part de leur préoccupation sur la situation en condamnant ”la violence des colons”.

Ils ont, par ailleurs, condamné, sans le nommer, les démarches entreprises par le ministre Smotrich pour sanctionner économiquement l’Autorité palestinienne en raison de son soutien ouvert au terrorisme et de ses initiatives contre Israël sur la scène internationale. Macron et Abdallah II ont déclaré: ”l’Autorité palestinienne doit être soutenue et non pas affaiblie. A cet égard, toute entrave au transfert de ses revenus ou à son système bancaire est inacceptable”. Par ailleurs, les deux dirigeants ont ”salué les réformes engagées par le gouvernement palestinien et appelé à les poursuivre et les approfondir, pour répondre aux aspirations de la population palestinienne comme aux attentes de la communauté internationale”.

Sur l’intensification des tensions à la frontière entre le Liban et Israël, le Président français et le Roi jordanien ont appelé à la retenue et ”à prévenir un embrasement qui serait catastrophique pour les pays concernés et la région”.