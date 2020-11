Suite aux manifestations anti-françaises de la part d’Arabes israéliens et ‘palestiniens », le président français Emmanuel Macron a appelé le chef de l’Autorité Palestinienne pour transmettre un message « d’apaisement ». En retard d’une guerre sur l’évolution géopolitique actuelle au Moyen-Orient, le président français a assuré le chef terroriste que la France continue à soutenir la solution de deux Etats « conformément au droit international », et qu’elle continuera à oeuvrer dans cette direction.

Evoquant la crise actuelle suite aux caricatures et aux attentats commis en France, Abou Mazen a appelé « au respect des religions et des symboles religieux, à l’interdiction de porter atteinte au prophète Mahomet tout comme aux prophètes des autres religions » et a estimé qu’il faut dénoncer ceux qui le font. Il a également dénoncé « l’extrémisme, la violence et le terrorisme d’où qu’ils viennent », un nouvel exemple de double langage de la part de celui qui glorifie les terroristes et verse des salaires mensuels aux terroristes détenus en Israël !

Selon l’agence Wafa, le président Macron a expliqué « qu’il n’avait pas voulu porter atteinte à l’islam et aux musulmans » et qu’il faisait une distinction entre le terrorisme et la majorité du monde musulman.

Photo Hadas Parush / Flash 90