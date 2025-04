Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi que la France envisage de reconnaître officiellement un État palestinien dès le mois de juin, marquant un tournant potentiellement historique dans la politique française au Moyen-Orient.

Cette déclaration, faite lors d’un entretien avec un journaliste à bord de l’avion présidentiel, précise que cette reconnaissance pourrait intervenir dans le cadre d’une conférence internationale que la France organisera conjointement avec l’Arabie saoudite.

« Nous devons avancer vers la reconnaissance d’un État palestinien – et nous le ferons dans les prochains mois, » a déclaré le chef d’État français, insistant sur le fait que cette démarche n’était pas motivée par des considérations politiques intérieures. « J’ai l’intention de le faire, non pas pour plaire à un parti, mais parce que c’est la bonne démarche – tout en préservant pleinement la sécurité d’Israël, » a-t-il souligné, évoquant une « position morale claire. »

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre la France et Israël, le président français ayant adopté ces derniers mois une position de plus en plus critique vis-à-vis de la conduite de la guerre à Gaza par le gouvernement de Benjamin Netanyahou.

Au cours de l’entretien, Macron a également exprimé sa « profonde inquiétude » concernant la situation humanitaire dans le territoire palestinien, se disant « peiné par la situation des enfants à Gaza. » Le président français revient tout juste d’une visite en Égypte qui incluait une étape à Al-Arish, principal centre de transit de l’aide humanitaire vers Gaza.

« La situation là-bas est insupportable, elle n’a jamais été aussi grave, » a affirmé Macron, ajoutant que le rétablissement de l’aide humanitaire vers Gaza constituait désormais une « priorité absolue » pour la diplomatie française.

Cette initiative française pourrait encourager d’autres pays européens à suivre le même chemin, alors que l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont déjà annoncé leur intention de reconnaître l’État palestinien en mai.