Dans le cadre du changement de cap « radical » annoncé par les autorités françaises après l’horrible assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, le président Emmanuel Macron a fait savoir qu’il annoncera mercredi au conseil des ministres la dissolution du « Collectif Sheikh Yassine ». Ce mouvement virulemment antisioniste et antisémite avait été créé en 2004, suite à l’élimination par Israël du fondateur du Hamas, par Abdelhakim Sefrioui, actuellement en garde à vue pour avoir joué un rôle majeur dans les événements qui ont mené à l’assassinat de Samuel Paty.

Cette décision française est à saluer mais elle montre aussi le retard qu’a pris la France dans la prise de conscience du danger que constituent ces réseaux islamiques (et non pas « islamistes ») en France. Le « Collectif Sheikh Yassine » et son fondateur Abdelhakim Sefrioui ont pu ainsi diffuser leur fiel haineux durant quatorze ans sans être inquiétés. Et les officines de ce genre sont légion en France.

Les propos de Laurent Nuñez, coordinateur national du Renseignement et de la lutte contre le terrorisme au sujet d’Abdelhakim Sefrioui sont éloquents sur la question de savoir si les services de renseignements auraient dû intervenir plus tôt contre lui : « Il n’était pas porteur de menace directe. S’il avait exercé une menace directe, les services de renseignements auraient judiciarisé son cas. Dans les vidéos qui ont été diffusées, il n’y avait pas de menace directe. »

Vidéo:

Photo Hadas Parush / Flash 90