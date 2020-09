Les propos d’Emmanuel Macron ont été publiés à part : « Ce que vous avez fait, compte tenu de la sensibilité du sujet (…) est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés et grave d’un point de vue déontologique. Vous m’avez toujours entendu défendre les journalistes, je le ferai toujours. Mais je vous parle avec franchise, ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin». Ce qui semble pour le moins irresponsable dans cette affaire est que le président français continue à considérer l’organisation terroriste chiite, représentante de l’Iran au Liban, comme un partenaire légitime de dialogue. Ce point n’a d’ailleurs pas échappé aux dirigeants du Hezbollah qui y ont vu une sorte de reconnaissance internationale.

Et ce ne sont pas les recommandations faites par le président français à son interlocuteur qui feront trembler Hassan Nasrallah : “Je veux travailler avec vous pour changer le Liban (…) Vous voulez aider les Libanais, oui ou non ? Donc rentrez à la maison, quittez la Syrie et le Yémen, et faites le boulot ici pour construire un État parce que ce nouvel État va aussi bénéficier à vos familles ». De quoi faire peur aux « Fous de Dieu »…

Cette volonté française de toujours vouloir se distinguer, notamment de la politique américaine, ne fait que servir les intérêts de puissances totalitaires et hégémoniques telles que l’Iran et d’organisations terroristes même si leurs représentants sont habillés en complet-cravate.

On doit bien rigoler dans le quartier de Dahieh Janoubieh à Beyrouth.