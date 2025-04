L’ex-otage, Emily Damari, a raconté un moment particulièrement fort qu’elle a vécu pendant alors qu’elle était otage du Hamas, l’année dernière pour Yom Hazikaron: »L’année dernière, à cette date, j’étais en captivité. C’est un jour que je n’oublierai jamais », a écrit Damari dans une story publiée sur son compte Instagram. »Lorsque les terroristes ont regardé Al Jazeera, nous avons compris que c’était Yom Hazikaron Nous avons décidé de nous lever à 11 h pour une minute de silence en mémoire des soldats tombés au combat, ceux qui, par leur mort, nous ont donné la vie », a-t-elle ajouté.

Selon elle, malgré les conditions difficiles et une réalité inimaginable, elles ont tenu à participer à cette journée nationale de commémoration: »Être en captivité, dans l’endroit le plus sombre, le plus bas et le plus terrible qui soit, se tenir une minute en silence sans oublier ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions continuer à vivre et exister dans notre pays – c’était l’un des moments les plus puissants », a écrit Damari.

Ce soir (mercredi), Emily Damari allumera un des flambeaux de la cérémonie officielle de Yom Haatsmaout.