Emily Damari, libérée hier (lundi) des geôles du Hamas, a publié ce matin un message sur les réseaux sociaux en déclarant: »Je suis revenue à la vie ».



»J’aime, j’aime, j’aime, je remercie Dieu, je remercie la famille, Aurélie, mes meilleurs amis au monde. Je suis revenue à la vie mes chéris. Je n’ai vu qu’une infime partie et mon coeur a déjà explosé d’émotion. Merci, merci, merci, je suis la plus heureuse au monde ».

Elle signe ce message avec un icône représentant une main sans les deux doigts du milieu, le signe de victoire qu’elle a fait quand elle a retrouvé sa mère, avec un bandage à la main et deux doigts manquants, qu’elle aurait perdus le 7 octobre, après une blessure par balles quand elle a été enlevée du kibboutz Kfar Azza.

Emily a marqué les esprits hier lorsqu’elle est sortie la tête haute et le regard déterminé de la voiture des terroristes au moment de sa libération puis lorsqu’elle a fait ce signe de victoire et est arrivée à l’hôpital enveloppée du drapeau d’Israël.

Elle a été enlevée en tant que civile mais en réalité, Emily est combattante dans l’unité des garde-frontières. Pendant tout le temps de sa captivité, sa famille est restée discrète pour ne pas que le Hamas découvre ce fait et ne retarde sa libération.

Emily possède également la nationalité britannique.