Les familles des trois otages qui seront libérées aujourd’hui ont officiellement fait l’annonce de leur libération qui doit intervenir aujourd’hui (dimanche) après 16h – l’heure exacte n’a pas encore été communiquées.

Qui sont ces trois jeunes femmes qui recouvrent la liberté après 471 jours de captivité?

Romi Gonen, 24 ans, originaire de Kfar Vradim. Romi a été enlevée du festival Nova. A 10h15 ce samedi noir, elle a eu sa dernière conversation avec sa mère, Merav et lui a annoncé qu’elle était blessée par balles.

L’enregistrement glaçant de cette conversation a été publié. On entend des tirs et Merav dit à sa fille: »Romi, je suis avec toi, ma chérie. Je suis avec toi, tout ira bien. On va aller à l’hôpital et tout ira bien, tu iras mieux, tu n’es pas seule, ma belle, je suis avec toi ». Puis on entend des cris en arabe et la communication est coupée.

Emilie Damari, 28 ans, originaire de Kfar Azza. Elle possède aussi la nationalité britannique. Elle a été enlevé dans l’abri où elle s’était réfugiée.

Doron Steinbrecher, 31 ans, originaire de Kfar Azza. Elle était infirmière vétérinaire et a été enlevée dans sa maison dans le kibboutz. Elle est apparue le 26 janvier dans ue vidéo diffusée par le Hamas aux côtés des soldates Karine Aryev et Daniela Gilboa.