Une quarantaine d’Israéliens cagoulés sont entrés ce soir (lundi) dans le village de Funduq en Samarie, là où un attentat meurtrier a eu lieu, il y a deux semaines.

Ils ont incendié des voitures et des émeutes ont eu lieu sur place. Non loin de là, près de Ramat Guilad, un policier se sentant menacé a ouvert le feu après une erreur d’identification et a blessé deux citoyens juifs israéliens cagoulés, dont l’un grièvement.

Les deux blessés ont été transportés à l’hôpital Meïr de Kfar Saba.