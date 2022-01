Des émeutes ont éclaté près du village de Segev Shalom, dans le Néguev, toujours en rapport avec la plantation d’arbres du KKL contestée par la famille Al-Atrache, très liée au parti Ra’am. D’importantes forces de police sont intervenues pour tenter de ramener l’ordre. Deux policiers ont été légèrement blessés par une pierre et une fusée pyrotechnique. Par ailleurs, des Bédouins ont placé des blocs de pierre sur une voie ferrée, obligeant le conducteur de la locomotive à freiner en catastrophe. A un autre endroit, des terroristes ont lancé des pierres contre un autobus et une voiture. Mardi soir, Mansour Abbas a annoncé qu’il cessera de voter avec la coalition tant que les plantations d’arbres se poursuivront. « Quand on me tire en pleine poitrine je ne puis plus tenir le coup, le Néguev, c’est Ra’am », a déclaré Abbas.

Plantations du KKL : les orthodoxes se rangent du côté de Ra’am…

Comme pour la question de la montée au Mont du Temple, les partis orthodoxes se rangent du côté des partis arabes. Le député Ouri Makleb (Yahadout Hatorah) a sévèrement critiqué les députés du Likoud qui se sont rendus mardi à la forêt de Yatir pour exprimer leur soutien à la poursuite de la plantation d’arbres par le KKL sur des terres domaniales revendiquées par des Bédouins : « Une plantation d’arbres en pleine année de Shemita est un interdit catégorique de la Torah ! Une protestation ne mérite par pour autant que l’on permette de planter durant cette année ».

Le KKL avait pourtant obtenu une autorisation rabbinique pour déroger à l’interdit en raison du caractère exceptionnel touchant aux intérêts supérieurs de l’Etat et de la sauvegarde d’Erets Israël.

