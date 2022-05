En marge de la marche des drapeaux qui a réuni près de 50000 personnes dans les rues de Jérusalem, des émeutes ont éclaté dans le quartier de Shimon Hatsadik.

Des dizaines de Juifs qui désiraient se rendre sur la tombe de Shimon Hatsadik ont été attaqués par des Arabes qui leur ont lancé des pierres. Des automobilistes ont également été pris à partie. Des poubelles ont été incendiées.

Les Arabes du quartier prétendent, par ailleurs, que des Juifs auraient brisé les pare-brises de leur voiture.

Trois Juifs ont été légèrement blessés lors de ces affrontements. La police est intervenue tentant de maitriser les émeutiers et installant des barricades dans le quartier qui s’est transformé en champ de bataille.

Deux suspects ont été interpellés après qu’ils ont attaqué des gardes-frontières.

D’autres événements violents ont été signalés à Issawiya où des autobus ont été pris pour cibles par des jets de pierres et de bouteilles incendaires.

En tout, ce sont 50 personnes qui ont été interpellées depuis le début de la journée pour des faits de troubles à l’ordre public.

La porte de Damas a également été le théâtre d’une manifestation des organisations Leava et La Familia, apparentées à l’extrême-droite et qui ont crié des slogans comme »Mohamed est mort », »Mort aux Arabes », »Shouafat est en flammes ». Ces propos ont suscité de fortes condamnations de la part de la classe politique et le Premier ministre Bennett a ordonné aux forces de l’ordre d’agir avec sévérité contre ces militants.

Ailleurs dans le pays, des affrontements ont eu lieu à Hevron entre l’armée et des émeutiers palestiniens, à Yaffo des Arabes ont brandi des drapeaux palestiniens pour protester contre la marche des drapeaux qui avait été organisée dans la ville par les habitants juifs, comme à Lod et dans d’autres villes dites mixtes.

Photo: Illustration