Vendredi soir dernier, à Hevron, à l’occasion du Shabbat Hayé Sarah, un groupe d’émeutiers juifs ont pris à partie le général Avi Bluth, commandant du secteur centre.

Ils ont crié à son encontre: ”Traitre!”, ”Enlève ta kippa!” et d’autres insultes tout en tentant de s’approcher de lui. Des soldats de Tsahal et des policiers des gardes-frontières sont intervenus pour protéger le général et disperser les émeutiers. Cinq d’entre eux ont été arrêtés.

Un seul a été mis en examen: Kedem Yam Azoulay, 19 ans, originaire de Pardess Hanna. Il est inculpé pour attaque d’un agent de l’Etat, attaque d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et dégradation de biens matériels. Lors de l’incident, Azoulay s’est approché du général Bluth et a poussé l’officier de Tsahal et les soldats qui se sont interposés. Les policiers l’ont éloigné et il a poussé l’un d’eux. Il a donc été arrêté. Au poste de police, il a craché sur les policiers, les a traités de ”nazis, arabes, fils de p****”. Par la suite, il a sauté sur un policier qui était entré dans la cellule pour le menotter et a cassé les portes d’une armoire, arraché la porte des toilettes ou encore abîmé des étagères.

Les émeutes de vendredi dernier contre le général Bluth ont été sévèrement condamnées par le Premier ministre et l’ensemble des ministres du gouvernement: ”Nous demandons à ce que les responsables de la violence contre des officiers et des soldats de Tsahal répondent de leurs actes devant la justice”.