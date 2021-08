La juge Myriam Kesslassy du tribunal de paix de Jérusalem a refusé de placer en détention provisoire jusqu’à fin de procédure trois fidèles musulmans suspectés d’avoir jeté des pierres sur des policiers sur le Mont du Temple lors du mois du ramadan. Les trois individus ont participé aux émeutes antijuives lors desquelles des pierres et blocs de pierres ont été lancés en direction des forces de l’ordre en faction à l’entrée de l’Esplanade du Temple.

Plus que la décision elle-même, c’est l’explication qu’en a donnée la magistrate qui suscite la consternation : « Concernant l’accusation d’agression de policiers dans des circonstances aggravantes, il n’y a pas en l’occurrence de preuve qui puisse conforter une telle infraction car il est impossible de faire un raccourci logique et d’affirmer que quiconque tient une pierre en main aurait forcément l’intention d’attaquer un policier et non des passants »…

Hormis l’absurdité de l’argument, il n’y avait pas de « passants » ce jour-là, les Juifs ayant été interdits d’accès.

Photo Hadas Parush / Flash 90