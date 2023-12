D’après les informations en provenance de Gaza, un jeune Gazaoui a été tué par la police du Hamas à Rafah alors qu’il tentait de recevoir un paquet d’aide humanitaire.

De nombreux civils étaient présents, eux aussi venus recevoir l’aide humanitaire apportée par les camions à l’intérieur de la Bande de Gaza.

Les hommes du Hamas n’ont pas réussi à gérer l’afflux et ont ouvert le feu.

La famille de la victime crie ”vengeance” et des jeunes ont brûlé des pneus et mis le feu au poste de police de Rafah.