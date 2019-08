Nouvelles tensions au sommet de la liste Bleu-Blanc. Cette fois-ci, il s’agit d’une vidéo de propagande électorale diffusée par Lapid dans laquelle les orthodoxes sont montrés comme des êtres cupides qui rêvent de vider les caisses de l’Etat pour leurs propres besoins.

Très en colère mais préférant garder un langage mesuré devant les journalistes, le n°2 de Bleu-Blanc Moshé Yaalon a déclaré: « Ce n’est pas mon style d’expression ni celui de Benny Gantz. Je n’ai pas encore eu l’occasion d’en parler avec Yaïr mais je trouverai le moyen d’éclaircir cela entre nous ». Il faut rappeler que l’ancien ministre de la Défense s’est déjà exprimé à plusieurs reprises contre son « collègue de parti », considérant même qu’il est plus un « poids » pour Bleu-Blanc qu’un atout.

Tsvi Hauser, a lui-aussi exprimé ses réserves: « Je ne vois aucun intérêt à un discours qui provoque des dissensions et la haine au sein de la société israélienne ». A propos de cette vidéo, Tsvi Hauser a d’ailleurs été mis dans l’embarras lundi matin par un journaliste orthodoxe qui l’interviewait. Ce dernier lui a demandé de réagir à une déclaration du Likoud qui accusait les originaires d’Ethiopie de vouloir vider les caisses de l’Etat. Tsvi Hauser s’est alors lancé dans une diatribe contre le Likoud, accusé de semer la haine et la division dans le pays. C’est alors que le journaliste a révélé au député qu’il s’agissait d’un canular, que ce n’était pas le Likoud qui avait accusé les juifs d’Ethiopie mais son collègue de parti Yaïr Lapid qui avait émis de telles accusations contre les orthodoxes!!! Grand malaise chez Tsvi Hauser qui a tenté de s’en sortir en accusant le journaliste d’avoir manqué à sa déontologie en lui tendant un piège.

Yoaz Hendel, également membre de Telem au sein de la liste Bleu-Blanc, a lui-aussi critiqué cette attitude agressive de Yaïr Lapid envers les orthodoxes.

Les députés orthodoxes ont bien-entendu violemment réagi face à cette vidéo qu’ils ont comparé à de la propagande antisémite d’un autre temps. Le député Yaakov Litzman a demandé à Benny Gantz de faire savoir publiquement qu’il se distance de cette vidéo « de l’école de Yaïr Lapid » sous peine d’être considéré comme « acquiesçant au message de haine qu’elle véhicule contre un pan entier de la population israélienne ».

Bleu-Blanc a publié un communiqué pour tenter de limiter les dégâts et dirigeant ses flèches contre Binyamin Netanyahou: « L’unité intérieure, la volonté d’un débat respectueux et la conscience que toutes les composantes de la population sont là pour vivre ensemble sont des valeurs qui guident la campagne de Bleu-Blanc. Notre campagne n’est pas dirigée contre un secteur particulier mais contre le Premier ministre qui cède face à tous les chantages. Bleu-Blanc ne mène pas de campagne d’insultes, de division et de vexations, ni contre la droite, ni contre la gauche, ni contre les orthodoxes ni contre les Arabes. Nous sommes tous une seule société ».

On le croirait presque…

Vidéo:

פאניקה בבלפור pic.twitter.com/o5mfk1rPXR — יאיר לפיד Yair Lapid (@yairlapid) August 4, 2019

Photo Yonatan Sindel / Flash 90