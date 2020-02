Bleu-Blanc n’avait pas besoin de cela à quatre jours des élections et alors que tous les sondages de la fin de semaine confirment que le Likoud dépasse maintenant la parti de Benny Gantz d’un à deux sièges. Le journaliste Amit Segal de la chaîne Hadashot 12 a révélé jeudi soir des enregistrements d’un conseiller de campagne de Benny Gantz, l’un des plus « demandés » sur le marché, Israël Bakhar, se « lâchant » sur le président de Bleu-Blanc qu’il accompagne pourtant pour la troisième campagne consécutive et qui a largement contribué à fabriquer le « personnage Gantz ».

Lors de discussions avec un proche, Israël Bakhar émet ses doutes sur les capacités de Benny Gantz à diriger le pays, à prendre les décisions courageuses qu’il faut et le qualifie même de « dangereux pour la sécurité d’Israël ». Il cite également la députée Omer Yankelevitch qui dans des discussions avec lui a tenu des propos peu reluisants sur son chef de parti: « Faible, stupide et totalement nul »!! Cette dernière a déclaré que « ses propos ont été détournés et sortis de leur contexte ». Elle a publié un poste dans lequel elle ne tarit pas d’éloges sur Benny Gantz…

Après ces révélations diffusées à une heure de grande écoute, Bleu-Blanc s’est empressé de réagir mais par un communiqué pavlovien et totalement hors de propos: « Malheureusement, l’industrie du mensonge en provenance de Binyamin Netanyahou continue à sévir ce soir également. Si Netanyahou obtient un seul siège de plus-que Bleu-Blanc, il restera au pouvoir. Le choix est entre Bleu-Blanc et Erdogan » (sic).

Le Premier ministre n’a pas manqué de sauter sur l’occasion qui lui a été fournie: « Même les plus proches de Benny Gantz savent qu’il est interdit qu’il devienne Premier ministre et qu’il est dangereux pour la sécurité d’Israël ».

Photo Hadas Parush / Flash 90