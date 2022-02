Le 13 février dernier, un drame s’est produit lors d’un mariage à Modiin. Au plus fort de la fête, les amis du marié l’ont soulevé sur le plateau d’une table, comme on le voit souvent dans ces circonstances. Le marié a chuté, tombant d’environ 3 mètres. Il a été transporté en urgence absolue à l’hôpital, gravement blessé et inconscient. Depuis, il se trouve en réanimation et les médecins se battent pour lui sauver la vie.

Les appels à prier pour la guérison d’Itay Haïm Ben Ahouva se sont multipliés et les écolières de l’école primaire Morasha de Petah Tikva ont décidé de participer à cet effort.

Dans cette école, pour la cinquième année consécutive, les filles étudient le daf hayomi (page quotidienne de guémara) adapté pour les enfants par l’association »Hatalmud Haisraéli ». Comme tout le reste des étudiants du daf hayomi, elles ont terminé ces jours-ci le traité de Moed Katan.

Elles ont décidé de dédier leur étude à la guérison du marié Itay Haïm Ben Ahouva ainsi qu’à celle de Hodaya Ayelet Hasha’har bat Esther, grièvement blessée lors d’un accident de la route dans lequel ses trois enfants ont perdu la vie.

