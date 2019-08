Karen Guez est infirmière, Sarah Assor, sage-femme. Elles sont toutes les deux venues de France, animées par un idéal sioniste et se sont retrouvées confrontées aux obstacles pour pouvoir exercer leur métier sur leur terre.

Elles témoignent pour LPH de leur parcours, de leurs difficultés et de leurs espoirs.

Karen Guez

« Je ne regrette rien »

Karen a obtenu son diplôme d’infirmière en France en 1984. En 1999, elle passe un diplôme de cadre infirmière. Forte d’une expérience de plusieurs années, elle décide en 2000 de faire son alya. »J’ai été dopée par les discours de l’Agence Juive à l’époque. On nous donnait l’impression que tout serait facile et qu’Israël accueillerait l’infirmière que j’étais ». La réalité est toute autre, Karen comprend rapidement que son diplôme français n’est pas reconnu et qu’il lui faudra tout recommencer.

»Pour diverses raisons personnelles, je suis repartie en France sans jamais passer l’examen », nous raconte-t-elle.

Karen se marie et retente l’aventure de l’alya en 2007, bien décidée cette fois à surmonter le parcours du combattant pour pouvoir exercer son métier d’infirmière.

En 5 ans, elle va échouer 6 fois à l’examen avant de le réussir à la 7e tentative. Pendant cinq ans, elle a mis sa vie entre parenthèse et a dû vivre, avec sa famille, sans parnassa. »Tout a un coût: de la traduction des diplômes, au cours pour se préparer jusqu’à l’examen lui-même ».

Comment se fait-il qu’une infirmière expérimentée comme vous ait eu autant de mal à réussir l’examen ? Karen nous explique que l’examen n’est pas du tout adapté aux infirmières de France. »En France, nous avons une vision globale du patient. Nos compétences sont très larges et nous sommes interrogées sur l’élaboration de plans de soins en fonction de cas concrets. Ici, c’est un questionnaire à choix multiples de 180 questions. C’est le même examen que celui que passent les étudiants qui sont en fin de cursus. Pour eux, c’est plus facile puisqu’ils ont été formés à ce type d’épreuve. C’est du par cœur, cela n’a rien à voir avec la réalité du terrain ». Karen suit des cours à l’institut Prognoza pour acquérir les réflexes nécessaires aux QCM, éviter les pièges et enfin obtenir le sésame.

Où avez-vous puisé la force de persévérer ? « Je suis un pitbull de naissance ! Et j’ai commencé ma carrière dans les années 80, lors des grands mouvements sociaux des infirmières en France qui défendaient une professionnalisation du métier. Je me suis construit une identité forte. Je suis infirmière et je ne me voyais pas faire autre chose. Finalement, à la joie d’avoir réussi s’est mélangé un sentiment d’amertume. Mais même si cela a été long et difficile, je ne regrette pas la France ».

Karen exerce maintenant son métier depuis 5 ans, à l’hôpital Hadassah d’Har Hatzofim. Elle y a découvert une autre façon de travailler. »En France, les infirmières sont beaucoup plus autonomes. Elles peuvent pratiquer tous les actes répertoriés, à n’importe quel moment, dans n’importe quel service. En Israël, elles doivent repasser des examens lorsqu’elles veulent changer de service et certains gestes doivent être signés par le médecin avant d’être pratiqués ».

Elle déplore le manque de reconnaissance et d’estime vis-à-vis des infirmières mais souligne, néanmoins, que le métier attire beaucoup de jeunes. »Il y en a même souvent, qui ont fait des études totalement différentes et décident de se recycler pour devenir infirmières ».

Que vous a inspiré le récent mouvement de grève des infirmières ? « Il est justifié mais parallèlement, on constate que le message et les revendications des infirmières sont peut-être trop flous. Néanmoins, je suis optimiste ».

Etes-vous optimiste aussi quant à la possibilité que le processus d’équivalence pour les infirmières de France soit allégé ? « Oui, nous sommes sur la bonne voie. Le travail de Qualita a permis d’éveiller les consciences au sein des administrations compétentes. Je ne pense pas que l’examen sera annulé à court terme, mais au moins, le taux de réussite a considérablement augmenté ces derniers temps ».

Quels conseils donneriez-vous aux infirmières qui veulent faire leur alya ? « Premièrement d’apprendre la langue, cela confère une crédibilité et une légitimité. Ensuite, d’effectuer le maximum de démarches avant leur alya. Le dossier à constituer est important : relevé de notes, diplômes, preuves de tous les endroits où l’on a travaillé, etc. Il faut faire traduire et faire certifier la traduction de tous ces documents. Enfin, je conseillerais de s’entraîner à l’examen en s’aidant des annales sur le site du ministère de la Santé et en s’inscrivant aux cours de l’institut Prognoza. Surtout, je leur dirais de ne jamais baisser les bras. Elles ont tout ce qu’il faut pour réussir, il suffit de suivre les consignes. Les infirmières de France sont particulièrement appréciées dans l’exercice du métier ».

Sarah Assor

« Se préparer pour ne pas avoir le sentiment de vivre une injustice »

Sarah est sage-femme depuis dix ans à Paris lorsqu’elle fait son alya en 2017. « Je suis venue sur un coup de tête », avoue-t-elle, »du coup, je n’avais pas anticipé les équivalences ». De toute façon, c’est avec un autre projet en vue que Sarah débarque en Israël. Elle s’est inscrite à une formation de narration vidéo, »j’avais envie d’apprendre ce domaine ». La formation coûte cher et au bout de 6 mois, Sarah retourne en France pour prendre quelques gardes et gagner de l’argent. »En parallèle, j’ai commencé à constituer mon dossier pour pouvoir exercer mon métier de sage-femme en Israël ». Sarah n’abandonne ni son désir de vivre en Israël, ni sa vocation, son métier, qui lui donne au quotidien le sentiment d’être utile.

Elle revient donc en Israël où elle prend un »boulot alimentaire, dans un casino en ligne ». Elle se découvre des capacités d’adaptation à des domaines d’activités bien éloignés de son métier de base. »Mais c’était pour gagner ma vie ».

Son formateur de narration vidéo la met alors en contact avec la radio Studio Qualita où elle commence à travailler. Et parallèlement, elle prend contact avec des infirmières pour comprendre le parcours nécessaire pour exercer son métier. »En Israël, infirmières et sages-femmes ont un tronc commun. L’examen de base est le même puis il faut effectuer un an de stage et enfin un examen de spécialisation », nous explique-t-elle. Autant dire qu’après l’obtention de ce fameux examen d’équivalence demandé à toutes les infirmières olot, Sarah devra encore attendre au moins un an et demi voire deux ans pour être enfin autorisée à exercer sa profession.

Pour l’heure, Sarah n’en est pas encore là. Elle apprend l’hébreu et se demande comment elle pourra suivre la préparation pour l’examen, qui requiert de bloquer 4 jours par semaine. Elle est relativement optimiste : »L’épreuve comprend des matières qui sont plus compatibles avec les connaissances des sages-femmes mais plusieurs l’ont raté quand même, donc… il est nécessaire de bien se préparer ».

Sarah ne cache pas sa frustration. »J’ai des compétences, des capacités, que je ne peux pas mettre à profit. C’est dommage, surtout que le pays manque de main-d’œuvre. Je peux comprendre qu’il faille témoigner d’un certain niveau d’hébreu, que l’on doive passer une épreuve pratique, mais toutes les démarches imposées pour exercer notre métier sont lourdes ». Elle n’abandonne pas pour autant son objectif, celui d’être un jour sage-femme en Israël. »Même si j’ai découvert d’autres domaines, ces derniers temps, je reviens toujours à mon métier d’origine, c’est celui qui donne le plus de sens à ma vie ».

Si elle avait un conseil à donner aux candidates à l’alya, qu’elles soient infirmières ou sages-femmes, ce serait de bien se préparer, tant administrativement qu’au niveau des révisions pour l’examen et surtout mentalement. »Ainsi, cela évite de se retrouver dans la panade et de vivre toute cette aventure comme une injustice ».

Guitel Ben-Ishay

Photo à la une (Illustration): Photo by Yonatan Sindel / Flash90