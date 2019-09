Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a assisté à la rentrée scolaire dans la localité d’Elkana en Samarie, accompagné du ministre de l’Education Raphy Peretz et président du conseil local Assaf Mintzer.

Lors de son intervention et après s’être adressé aux enfants, le Premier ministre a réitéré son engagement « qu’il n’y aura plus de Goush Katif » et que plus aucun Juif ne sera expulsé de sa maison en Judée-Samarie. Et comme avant les dernières élections, il a promis qu’Israël étendra sa souveraineté à toutes les localités juives de Judée-Samarie « comme parties intégrantes d’Erets Israël et de l’Etat d’Israël ».

Même s’il s’agit d’un pas positif – pour autant qu’il soit mis en application – il s’agit d’une distinction subtile car cette formule permet de faire passer les habitants juifs sous la loi israélienne tout en évitant d’accorder la citoyenneté à tous les Arabes de ces régions.

Naftali Benett, n°4 de la liste Yamina a réagi positivement aux propos du Premier ministre: « Les déclarations de Binyamin Netanyahou montrent que la politique que nous préconisons a réussi. Il y a huit ans, le Premier ministre se dirigeait vers la solution des deux Etats avec à la clé l’abandon de 93% à 97% de la Judée-Samarie. J’avais alors publié pour la première fois mon plan d’extension de souveraineté à toutes les zones C. Tout le monde s’était moqué de moi. Et aujourd’hui, le même Premier ministre adopte plus ou moins ce programme. C’est pour cela qu’il faut voter Yamina: si le Premier ministre a un parti idéologique fort à sa droite il appliquera une politique de droite… »

Le président du conseil des localités juives de Judée-Samarie, Hananel Dorani, a été plus prudent, au vu de l’expérience passée: « Je félicite le Premier ministre pour sa déclaration. C’est un nouveau pas vers l’extension de la souveraineté que nous attendions avec impatience, mais nous attendons maintenant de voir des signes concrets sur le terrain… ».

Parmi les critiques, celle de Yaïr Lapid qui apparemment n’a pas saisi la nuance subtile apportée par Binyamin Netanyahou et qui agit le spectre démographique en accusant le Premier ministre de vouloir « rajouter 2,9 millions de citoyens arabes dans l’Etat d’Israël ».

La n°2 de Meretz, Tamar Sandberg a bien évidemment tiré à boulets rouges sur Binyamin Netanyahou: « Au lieu d’annoncer un système éducatif qui enseignera la tolérance et l’antiracisme, le Premier ministre profite de la rentrée scolaire pour promettre l’annexion des localités juives… »

Vidéo:

Photo Tomer Neuberg / Flash 90