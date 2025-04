Le porte-parole de Tsahal a annoncé mardi matin que l’armée israélienne, en collaboration avec le Shin Bet, avait éliminé Hamza Wael Muhammad Asfa, responsable de l’escouade Nuhba du bataillon Deir al-Balah. Ce terroriste avait participé au massacre du 7 octobre et était impliqué dans la détention d’otages israéliens.

Selon les informations militaires, il avait notamment participé à la mise en scène de la « cérémonie de libération » d’Eli Sharabi, Ohad Ben-Ami et Or Levy, des manoeuvres de propagande qui avaient profondément choqué la population israélienne.

Sharon Sharabi, le frère d’Eli, a réagi à cette opération en indiquant qu’il avait été informé de cette élimination il y a quelques jours. « Tous ceux qui ont participé à ce massacre doivent savoir qu’Israël les tiendra responsables. Celui qui a pris des otages, assassiné, volé, commis des crimes contre l’humanité, maltraité des personnes, collaboré avec le terrorisme, ne s’en tirera pas indemne », a-t-il déclaré.

Sharon Sharabi a ajouté : « Israël atteindra tout le monde, tôt ou tard. Ils doivent savoir qu’ils ne survivront pas. » Il a précisé que sur « un plan plus personnel », le terroriste éliminé « était commandant de bataillon là-bas » et faisait « partie de l’équipe qui a détenu Eli dans des conditions si difficiles », évoquant « d’horribles humiliations et abus » subis par les otages.

Le frère de l’otage libéré a tenu à remercier les soldats de Tsahal qui « rendent justice à l’histoire, pour réparer ce qui s’est passé ici le 7 octobre ». « À cette occasion, nous tenons à remercier tous nos soldats, qui ont donné leur vie, qui nous donnent espoir dans leurs combats et dans tout ce qu’ils font. Nos condoléances aux familles endeuillées qui ont perdu la vie face à ces terroristes. Merci aux blessés en rééducation ; vous nous redonnez espoir et la capacité de tenter de vivre et de retrouver une vie plus saine. Nous ne devons pas les oublier », a-t-il conclu.