Tsahal et le Shin Bet ont annoncé avoir éliminé Ahmad Mansour, membre du réseau de lancement de roquettes du Jihad islamique palestinien. Selon les autorités israéliennes, Mansour avait infiltré le territoire israélien et participé activement au massacre du 7 octobre. Depuis le début de la guerre, il aurait également dirigé des opérations de tirs de roquettes vers Israël.

Au cours des dernières 72 heures, l’armée de l’air israélienne a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza, ciblant plus de 200 sites liés à des activités terroristes. Ces frappes ont visé des cellules armées, des postes de lancement et de tir, des dépôts d’armes, ainsi que des infrastructures utilisées par des groupes armés.

Dans les secteurs d’Abu Rida et de Tel Sultan, à Rafah, les forces de la division de Gaza ont détruit plusieurs infrastructures terroristes et découvert un important stock d’armement, comprenant des grenades, des munitions et d’autres équipements militaires.

Dans la région de Rafah et le long de l’axe dit de « Morag », les soldats de la 36e division ont localisé et saisi des armes, démantelé des installations utilisées par le Hamas, et éliminé plusieurs combattants armés.

Enfin, dans le nord de la bande de Gaza, la 252e division a repéré un groupe de terroristes retranchés dans un bâtiment abritant une infrastructure souterraine. Une frappe aérienne a été menée contre ces cibles. Les forces israéliennes ont également détruit plusieurs positions de snipers qui représentaient une menace directe pour les troupes au sol.