L’aviation israélienne a mené une attaque pendant la nuit (mercredi à jeudi) au sud du Liban, éliminant le terroriste Ahmad Adnan Bajijah, commandant de bataillon de la force Redouan de l’organisation terroriste du Hezbollah.

Ce terroriste a orchestré et exécuté de nombreuses attaques contre les citoyens israéliens et les forces de Tsahal pendant les combats. Ces derniers mois, il a continué à planifier des attaques contre la population israélienne, constituant ainsi une menace pour l’État d’Israël et ses citoyens.

»Tsahal poursuivra ses opérations pour éliminer toute menace pesant sur les citoyens israéliens », a déclaré le porte-parole de Tsahal.

Vidéo: Porte-parole Tsahal