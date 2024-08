L’armée de l’air israélienne a annoncé avoir éliminé Abed Al Zarii, un terroriste membre de la branche armée du Hamas qui officiait en tant que ministre de l’économie de l’organisation dans la Bande de Gaza.

Il dirigeait le centre de fabrication et de renforcement des armements de l’organisation terroriste du Hamas, entre autres, par des échanges avec d’autres organisations terroristes au Proche-Orient.

Il jouait un rôle central dans la gestion et la prise de contrôle par le Hamas de l’aide humanitaire qui entre dans la Bande de Gaza. Il était responsable de la distribution de carburant, de gaz et d’argent pour les activités terroristes.