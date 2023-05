Encore une élimination ciblée réalisée par Tsahal avec l’aide des renseignements du Shabak, cet après-midi (jeudi) à Gaza.

Ahmad Abu Daqa, l’adjoint d’Ali Ghali éliminé cette nuit, a donc été le suivant sur la liste. Israël a indiqué que celui-ci était directement responsable du tir de roquettes ces derniers jours, notamment sur Sdérot. Il avait dirigé aussi les opérations contre Israël pendant les opérations Gardien des Murailles et Aube.

« Nous avons prouvé, une fois de plus, que ceux qui sont responsables de tirs contre Israël, paient le plus prix le plus lourd qui soit ».

Le Djihad a poursuivi ses tirs de roquette aujourd’hui. En tout, 547 roquettes ont été tirées sur Israël depuis le début de l’opération Bouclier et flèche, 394 ont atteint le territoire israélien, 175 ont été interceptées. Une roquette sur cinq tombe à l’intérieur de la Bande de Gaza. Dans le même temps, Tsahal a attaqué 166 cibles et eliminé plusieurs chefs du Djihad islamique.

L’Egypte tente de parvenir à un cessez-le-feu entre les parties mais elle a reconnu que la tâche était difficile. Elle en appelle à la communauté internationale pour qu’elle »s’implique avec autant de détermination que celle dont elle a fait preuve lors des crises précédentes ».

Pour l’heure, les Etats-Unis ont clairement accordé leur soutien à Israël dans cette opération, considérant qu’il agissait pour la défense de ses citoyens.

Il semblerait que l’Iran soit derrière le refus du Djihad islamique d’accepter un cessez-le-feu. Il injecte des millions dans l’organisation terroriste et cesser les combats maintenant serait considéré comme une capitulation puisque le Djihad islamique a été très durement frappé par Israël, sans avoir réussi à obtenir ce qui pourrait constituer pour lui un résultat positif. Les responsables iraniens laissent entendre que toute acceptation d’un cessez-le-feu serait considéré comme un acte de collaboration avec Israël.

Le Hamas, de son côté, pencherait pour un cessez-le-feu. Il se refuse à aider le Djihad islamique et subit aussi les conséquences de l’opération de Tsahal puisque les passages d’Erez et de Kerem Shalom étant fermés, il ne peut plus recevoir aucune marchandise. Plus l’opération dure, plus l’impact sur l’économie de la Bande de Gaza est important puisqu’outre les marchandises, les 180000 Gazaouis qui travaillent en Israël restent sans emploi.