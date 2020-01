De nouveaux éléments à propos de l’élimination de Qassem Suleiman balaient les accusations démocrates sur une « décision impulsive et irréflechie » de Donald Trump. Avant de donner son feu vert à l’opération, le président américain avait demandé un rapport et un avis à la CIA. Sa directrice Gina Haspel avait alors indiqué au président qu’au vu de ce que préparait Qassem Suleimani, son maintien en vie serait bien plus dangereux et dommageable pour la sécurité des soldats et citoyens américains que les réactions prévisibles iraniennes à son élimination. Elle avait également prévu le type de réaction de Téhéran après l’opération, ce qui a permis aux forces américaines basées en Irak de prendre des précautions et éviter des victimes lors des tirs de roquettes et missiles qui ont suivi l’élimination du commandant de la Force Quds.

Affabulations iraniennes

Alors qu’il est clair que les attaques iraniennes n’ont fait aucune victime du côté des Américains, la machine de propagande continue à affirmer le contraire. Les élucubrations des responsables chiites vont si loin pour cacher l’inefficacité de leur réaction que Hassah Salam, député pro-iranien au parlement de Bagdad a affirmé sans sourire que pour cacher les nombreuses pertes humaines à l’opinion publique américaine, l’armée américaine a fait rapidement transporter tous les morts et blessés…à Tel-Aviv!!

Photo Wikipedia